Массовое шествие за соблюдение нейтралитета, мирную политику и против вступления страны в НАТО прошло в столице Австрии. Тысячи жителей собрались в центре Вены, чтобы потребовать от правительства отказаться от поддержки милитаристского курса ЕС.

Митингующие обвинили Брюссель в разжигании Третьей мировой войны, а также призвали к досрочным парламентским выборам в стране. Среди лозунгов - прекращение финансовой поддержки Украины и отмена антироссийских санкций, которые стали в Австрии причиной резкого роста цен на газ, электричество и продукты питания.