В Вифлееме после двухлетнего перерыва установили рождественскую ель

В Вифлееме перед исторической церковью Рождества Христова впервые за два года зажглись огни на рождественской ели. После недавнего прекращения огня священный город решил возобновить торжества. За это время большинство жителей потеряли работу, Вифлеем лишился многотысячного потока туристов.

И христиане, и мусульмане восприняли установку ели как луч надежды. К ним на площади Рождества присоединились несколько иностранных туристов.

Отели, которые последние два года практически пустовали, теперь отмечают приток бронирований от палестинцев, живущих в Израиле, и граждан других стран.