Кремль дал оценку новой стратегии нацбезопасности США

Кремль считает позитивным исключение России из числа прямых угроз США. Такую оценку новой стратегии национальной безопасности США дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В интервью ТАСС он отметил, что в принятом при Дональде Трампе документе содержится призыв к сотрудничеству с Москвой. "Мы считаем это позитивным шагом", - сказал представитель Кремля.

Песков указал, что новые посылы из Вашингтона отличаются от подходов прежних администраций Белого дома.

Напомним, что в стратегии нацбезопасности США, принятой при президенте Джо Байдене, Россия была угрозой глобальному порядку, демократии и стабильности, а целью Вашингтона было ослабление Москвы.