Нанесены мощные удары по военной инфраструктуре на Украине

Удары по тыловым районам ВСУ на территории Украины минувшей ночью нанесли российские войска. Для поражения объектов применяли "Герани" и ракеты "Кинжал". Видео взрывов публикуют в социальных сетях.

Целью массированной атаки были НПЗ противника в районе города Кременчуг, там сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением. Прилёты зафиксированы и в населённом пункте Фастов, где поражена железнодорожная инфраструктура.

Также информация об ударах шла из Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областей. В Минобороны подчёркивают: это ответ на террористические атаки Киева по российским регионам.