Вашингтон не будет посылать войска на Украину, а увеличить военные расходы до 5% ВВП, чего требует НАТО, для США было бы крайне трудно. Об этом заявил спецпосланник президента Трампа Кит Келлог. Дипломат подтвердил приверженность Белого дома мирному процессу и подчеркнул: переговоры с Москвой и Киевом почти вышли на финишную прямую.

Келлог подтверждает небывалую нацеленность Америки на мир между Россией и Украиной. И в очередной раз произносит свои фирменные слова: последние десять метров до финишной прямой конфликта самые трудные Против милитаризации выступают и напуганные агрессивной риторикой европолитиков граждане ЕС.

Тем временем новая национальная стратегия Вашингтона стала темой для долгих обсуждений. Журналисты телеканала Fox News сравнивают новый курс Трампа с доктриной пятого президента США Джеймсом Монро, внешняя политика которого декларировала принцип взаимного невмешательства стран Америки и Европы во внутренние дела друг друга.

При этом своё ядерное вооружение Вашингтон решил держать в полной боевой готовности. Об этом недавно заявлял Трамп. Подтверждает и глава Пентагона Пит Хегсет, заявивший о модернизации ядерной триады и испытаниях ядерное оружие наравне с другими странами.