Собянин рассказал о прогулочных пространствах в Москве

В разных округах Москвы обновили сразу несколько прогулочных пространств. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в Беговом районе провели работы в пешеходной зоне, которая расположена возле Ленинградского проспекта. Там сделали новые дорожки, разместили беседки и скамейки.

В Косино-Ухтомском преобразился бульвар. На нём разместили арки с подсветкой и площадку с амфитеатром, разбили цветники, высадили деревья. В Некрасовке на Аллее влюблённых возле небольшого водоёма появились качели с навесами. А на Черноморском бульваре - живописные рокарии с хвойными многолетниками. Обновили и рампу для спортсменов.