Сюрпризы погоды в декабре: зима без снега в Москве и метровые сугробы в Сибири

Последствия непогоды ликвидируют сразу в нескольких российских регионах. На Свердловскую область обрушилась снежная буря. Водителей просят по возможности не выезжать на трассы, видимость на дорогах практически нулевая. Хотя ещё накануне пользователи в соцсетях шутили: весь снег сейчас в Кемеровской области, на курорте Шерегеш. Сугробы намело - выше первых этажей. Но коммунальщикам не до смеха, техника не успевает расчищать дороги.

В Магадане в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного циклона. Дорожные и коммунальные службы задействовали все резервы. Но в условиях непрекращающегося снегопада результата почти не видно. Власти призывают горожан к терпению, автомобилистов - к осторожности, а пешеходам советуют выбирать обувь на нескользящей подошве.

Непогода проверяет водителей на прочность и в Бурятии - на трассе в Читу выстроились вереницы фур. Приходится быть крайне осторожными и водителям, которые едут в сторону Кяхты.

На Камчатке в селе Ивашка до сих пор нет связи и электричества. Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий циклона. Снегопад и резкое потепление привели к тому, что улицы и дороги оказались затоплены.

Москва пока только в ожидании настоящей зимы. По прогнозам синоптиков, первый снег выпадет лишь к середине декабря. Но новогоднее настроение уже царит в городе: нарядные ёлки, гирлянды, первые подарки, детская радость и вера в чудеса неподвластны погодным капризам.