На Гавайях проснулся один из самых активных вулканов мира

На Гавайях снова проснулся один из самых активных вулканов мира - Килауэа. Фонтаны раскалённой лавы бьют на высоту до 30 метров. Огненные потоки стекают вниз по склону, а облако газа и пепла ветер разносит к югу.

По предварительным прогнозам, нынешнее извержение пока не угрожает расположенным поблизости населённым пунктам и не представляет опасности для авиации. Однако от вулканических выбросов уже пострадала стационарная камера геологической службы США, которая вела непрерывное наблюдение за его активностью.

В гавайской мифологии гора Калауэа считается местом обитания местной богини вулканов.