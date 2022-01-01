Минобороны отчиталось о ночных ударах по транспортной инфраструктуре противника

В ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам минувшей ночью был нанесён групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах военных. Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражено предприятие по производству ударных беспилотников, инфраструктура военного аэродрома и склады горючего.

Силы ПВО России сбили за последние 24 часа две управляемые авиабомбы, четыре ракеты "Нептун" и 172 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.