Ещё одна неделя без снега: москвичам рассказали о погоде в декабре

Снега в Москве в ближайшее время не будет. Всю следующую неделю ожидаются морось и небольшой дождь, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Второй год подряд начало декабря выдалось бесснежным практически во всём Центральном федеральном округе. Снега не будет на юге и на Кавказе. В Приволжском округе небольшой снег появится через два дня.

Ранее синоптики предупреждали москвичей, что снежный покров установится в столичном регионе не ранее середины декабря. Тогда же ожидается и зимняя температура.

Пока же, по данным Гидрометцентра, столбики термометров в Москве днём будут находиться выше нулевой отметки. Ожидаются дожди, морось и местами мокрый снег с дождём.