Астрономы предупредили о магнитной буре после двойной вспышки на Солнце

Через два дня, в первой половине дня 9 декабря, к Земле приблизится выброшенная Солнцем плазма. На светиле произошли две мощных вспышки.

Как сообщили астрономы из Лаборатории космической активности, вечером 6 декабря на Солнце произошла двойная вспышка M-класса. Она сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.