Здесь бывал Иван Грозный: как живёт московский район Крылатское

Когда-то эти места были вотчиной Ивана Грозного. В XIX веке тут строили дачи зажиточные москвичи, в ХХ - жили госчиновники высшего ранга, включая первого президента Бориса Ельцина, в соседях у которого был, как ни странно, сатирик Михаил Задорнов. А ещё здесь есть источник, которому восемь тысяч лет, и который многие местные жители считают целебным.

Всё это - о районе Крылатское. Здесь с каждого холма - завораживающий вид на Москву. Столица - как на ладони. Отсюда получаются самые живописные снимки. И ради них специально приезжают из других уголков города.

Современный, зеленый, спортивный и стремительно развивающийся район. Его духовный символ - храм Пресвятой Богородицы. Его посещал ещё царь Иван Грозный. За прошедшие столетия церковь несколько раз горела, но каждый раз буквально восставала из пепла. А в 1941 году перед началом битвы за Москву взорвали колокольню, чтобы авиация противника не смогла использовать святыню как ориентир. Восстановили храм полностью уже в начале этого столетия.

Район Крылатское создавали к Олимпиаде-80 как экспериментальный. На месте небольшого посёлка вырос, по сути, город. Появились типовые многоэтажки с комфортными планировками для больших семей, в шаговой доступности находилась вся необходимая инфраструктура.

Новый район посетила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Вместе с делегацией она зашла в продуктовый магазин, посмотрела, как живут люди, а после ей показали спортивные объекты.

Рядом со знаменитым велотреком расположились ещё несколько уникальных олимпийских сооружений: гребной канал и велотрасса для шоссейных гонок. Профессионалы всегда ценили её за сложность – на ней встречаются и затяжные подъёмы, и крутые спуски. Для элиты отечественного велоспорта Крылатское - чуть ли не единственное место для тренировок в черте мегаполиса. Со временем покрытие пришло в негодность, но сейчас трассу полностью отремонтировали. Теперь она идеально ровная, а самое главное - безопасная.

В районе активно развивают и зимние виды спорта. Есть ледовый комплекс. Здесь играют в хоккей с мячом, проводят тренировки фигуристы и конькобежцы.

Сегодня Крылатское - это не только спортивные объекты, но и парки для комфортных прогулок с детьми и питомцами. Здесь появились живописные экологические тропы. Крылатское - один из самых экологически чистых и зеленых районов Москвы. Именно поэтому сюда из центра столицы переехал ботанический сад Сеченовского университета. Сейчас он находится в природно-историческом парке Москворецкий.