В Бенине провалилась попытка военного переворота

В западноафриканском государстве Бенин подавлена попытка госпереворота, сообщает ТАСС со ссылкой на 24 Heures au Benin. Мятежники арестованы, конституционный порядок восстановлен.

Ранее сообщалось, что утром 7 декабря военные захватили власть в Бенине. Государственный переворот произошёл в обстановке готовящихся президентских выборов, голосование намечено на 12 апреля 2026 года.

Известно, что мятежники с оружием атаковали президентский дворец в Порто-Ново, захватили здание главной телекомпании страны и в прямом эфире объявили о захвате власти в стране.

Президент Патрис Талон был отстранён от власти, но находился в безопасном месте. Временный военный комитет возглавил подполковник Тигри Паскаль.

Российское посольство в Бенине рекомендовало нашим гражданам оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.