Белоусов поздравил военных с освобождением Кучеровки

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кучеровки в Харьковской области. Глава военного ведомства отметил слаженные действия военных.

"Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне", – сказал министр.

Ранее Минобороны сообщало, что Армия России освободила населённый пункт Кучеровка в Харьковской области. Также в минувшие сутки подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение Ровного в ДНР и продолжили уничтожение окружённой в Димитрове группировки противника.