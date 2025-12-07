Лариса Долина разыграла спектакль у Борисова? Вот почему Лурье отказалась пойти на условия певицы

Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Народ счел несправедливым такое решение. Многие поддержали Лурье, а на Долину обрушилась волна критики. Исполнительницу хита "Погода в доме" потребовали отменить, а музыкальный критик Сергей Соседов погнал ее со сцены.

Больше всего раздражало россиян молчание певицы. Долина колесила с концертами по Дальнему Востоку и не скандал не обращала внимания. Оказывается, артистка была слишком занята, чтобы выйти на связь с поклонниками и объяснить им всю ситуацию.

Только вернувшись в Москву, Долина сделала заявление о произошедшем. Лариса Александровна дала интервью Дмитрию Борисову и попыталась обелить себя. Зрители обратили внимание, что певица давила на жалость, говорила о том, что преступники угрожали не только ей, но и ее семье. Мол, она была в шоковом состоянии и только сейчас понемногу приходит в себя.

И только в самом конце Долина вспомнила о Полине Лурье. Под занавес шоу она пообещала вернуть пострадавшей все 112 миллионов рублей. Правда, при этом уточнила, что сейчас у нее таких денег нет.

Предложенные певицей условия не устроили Лурье. Покупательница по-прежнему требует освободить жилье. Она считает, что честно купила квартиру, оплатила налог на имущество в 2024 году и надеется заехать в законно приобретенную недвижимость.

Более того, адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко не верит звезде российской эстрады. Она считает, что Долина лукавит и надеется избежать отмены, пообещав на всю страну вернуть деньги за квартиру.

"Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается, так как ее поступки, действия ее адвокатов свидетельствуют об обратном", — сообщила правозащитница.

По словам Свириденко, в интервью Дмитрию Борисову Лариса Александровна лукавила и недоговаривала. Также адвокат недоумевает, что певицу прийти на телевидение вынудил лишь общественный резонанс, а не зов совести. "За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения", — негодует Светлана Свириденко.

Правозащитница отметила, что если бы артистка искреннее раскаялась и поговорила с Лурье, это могло бы изменить отношение к сложившимся обстоятельствам. "Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия", — заключила адвокат в беседе с РИА Новости.