Россия обратилась к Трампу после его угроз в адрес Мадуро

Россия призывает США удержаться от сползания к масштабному конфликту с Венесуэлой. Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В Москве воспринимают происходящее вокруг Венесуэлы с большой тревогой и обеспокоенностью, отметил дипломат. Он заверил Каракас, что Москва проявляет солидарность с Венесуэлой и напомнил, что недавно был заключён договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.

"В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу", - сказал Рябков.

Ранее Трамп обвинил Венесуэлу и её лидера Николаса Мадуро в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Глава Белого дома намекал, что США могут провести военную операцию на территории южноамериканского государства. Он также предложил Мадуро добровольно уйти в отставку.

У берегов Южной Америки сосредоточена большая группировка американских кораблей. Военные уже потопили несколько судов с наркотиками. Неделю назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Эксперты полагают, что это может стать прологом к масштабной военной операции Пентагона.