Герцог отказал Трампу в помиловании Нетаньяху

Президент Израиля отклонил просьбу Дональда Трампа о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Объясняя своё решение Исаак Герцог сказал, что уважает мнение американского лидера, но Израиль - суверенная страна.

"Все понимают, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу", - отметил президент Израиля в интервью изданию Politico.

В ноябре прошлого года Дональд Трамп попросил главу Израиля помиловать Нетаньяху. Только через год с небольшим Герцог принял окончательное решение.

Премьер Израиля Нетаньяху находится под следствием по подозрению в коррупции. Его обвиняет сразу по трём делам: в получении незаконных подарков (сигар и шампанского), в мошенничестве с регулированием СМИ и в получении взяток за продвижение проектов своих друзей.

Судебный процесс длится около пяти лет. В суде Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.