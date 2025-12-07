В России резко упало потребление алкоголя

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года. Данные ЕМИСС проанализировало РИА Новости.

В 1997-1998 годах потребление алкоголя было на уровне 7,6 литра в расчёте на человека. С того времени россияне стабильно сокращали потребление спиртных напитков и в итоге показатель значительно снизился.

По статистике меньше всего алкоголя потребляют в Чеченской республике - 0,11 литра на человека в год. Больше всего пьют в Новосибирской области - 8,35 литра на человека.

Среднестатистический москвич выпивает за год менее пяти литров, в Петербурге этот показатель составляет 6,28 литра.