Звезда сериала "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников умер в 45 лет

Актер Дмитрий Красильников скончался в реанимации. В больницу артист, получивший известность благодаря сериалу "Реальные пацаны", попал 5 декабря. Ему было 45 лет.

Медики бились за жизнь Красильникова, но спасти его не удалось. Как сообщила жена Дмитрия, у актера произошел инсульт.

"Дима в реанимации в очень тяжелом состоянии после инсульта. Кто умеет молиться, помолитесь, пожалуйста, о его здоровье! Он бы это, конечно, не одобрил, но это чисто для меня…" — написала 5 декабря в своем блоге жена актера, отметив, что деньги за проданные билеты на стендапы Дмитрия будут возвращены.

А уже на следующий день, 6 декабря, Красильникова сообщила, что Дмитрий скончался. Похоронят актера 9 декабря в Перми. "Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче", — поделились коллеги артиста.

Близкие попросили поклонников не приносить на прощание с Красильниковым цветы и венки. "Диму будут кремировать, и мы хотели бы сохранить церемонию максимально спокойной и простой", — отметили они.