Трамп заявил, что разочарован в Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 8 декабря он сказал во время церемонии в Центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.

"Я немного разочарован тем, что Владимир Зеленский еще не прочитал это предложение", — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что США ведут диалог с президентом России Владимиром Путиным и с "украинскими лидерами", включая Владимира Зеленского. О каких лидерах идет речь, Трамп не уточнил.

Во вторник, 2 декабря, Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось, отметил после переговоров помощник президента России Юрий Ушаков.

Позже во Флориде состоялись двухдневные переговоры представителей Дональда Трампа с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.