Наши войска успешно развивают наступление на стратегически важных участках фронта. Под полный контроль российских военных перешел еще один населенный пункт в ДНР.

Триколор - в селе Ровное. Оно расположено между освобожденным Красноармейском и взятым в кольцо Димитровом. Штурмовые отряды с боями зачищали дом за домом, улицу за улицей от разрозненных групп ВСУ.

Под натиском наших бойцов неонацисты бежали с поля боя. Надежное прикрытие с воздуха передовым отрядам обеспечивает армейская авиация. Экипаж вертолета Ми-28 НМ ракетным ударом ликвидировал опорник ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Мощную огневую поддержку штурмовикам оказывают танкисты. Серией выстрелов Т-72 был уничтожен пункт временной дислокации врага. Работали с закрытой огневой позиции на дистанции более 8 километров.