Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Гвардии рядовой Равиль Гайнулин эвакуировал раненых штурмовиков с линии боевого соприкосновения и оказал первую помощь сослуживцу, пострадавшему в результате атаки вражеского FPV-дрона. Также Равиль отремонтировал повреждённый автомобиль, на котором перевозили наших бойцов. Благодаря его грамотным действиям российские военные не понесли потерь.

Гвардии рядовой Александр Мокров, действуя в составе расчёта артиллерийской установки, обнаружил приближающиеся БПЛА противника. Он уничтожил из стрелкового оружия два беспилотника и дрон-ретранслятор. В результате еще 5 аппаратов врага потеряли управление и взорвались на безопасном расстоянии. Благодаря мужеству Александра жизни наших бойцов и техника были сохранены.