Дональд Трамп разочарован Зеленским. Американский лидер недоволен, что главарь киевского режима всё ещё не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. Об этом хозяин Белого дома сообщил журналистам, отвечая на их вопросы в Кеннеди-центре. Лидер США подчеркнул, что кому-то придётся объяснить такое поведение Зеленского.

"Мы говорили с президентом Путиным и с украинскими лидерами, включая Зеленского. Должен сказать, что я немного разочарован, что президент Зеленский до сих пор не ознакомился с планом. Его переговорщикам он нравится, но не ему. Россию, я полагаю, план устраивает, но не уверен, что Зеленского тоже. Он не читал план", - сказал Трамп.