Евгений Стеблов в день своего 80-летия назвал главный подарок

Сегодня отмечает свой 80-й день рождения народный артист России Евгений Стеблов. Романтик, идеалист, любимец публики, он обрёл ошеломляющую славу уже на втором курсе театрального училища. Сам актёр считает, что всё дело в деталях, которые должны удачно сложиться. И в жизни, и на съемочной площадке, и на театральной сцене. Каждая его роль по-настоящему выдающаяся - и не одного отрицательного персонажа. Стеблов просто отказывается их играть.

Дозвониться самому юбиляру сегодня сложно - поздравлений масса. Но всё-таки- возможно. Евгений Стеблов гостей встречает тепло и радушно. Евгений Стеблов в день 80-летия не говорит о планах. Он вообще не любит загадывать. Народный артист, педагог, режиссёр, писатель - считает себя счастливым человеком, давно получившим главный подарок: "Самый большой подарок вообще в жизни - это встреча с какими-то яркими людьми. Особенно если они с тобой совпадают - по взглядам, по умонастроению".

Ему действительно очень повезло. Будучи самого что ни на есть дворянского происхождения, он лично, еще в школе, выбрал профессию. Мама - учитель и папа - инженер видели его филологом, но против актерского факультета не возражали. Первая же главная роль на втором курсе Щуки подарила ему крёстного отца в кинематографе. Им стал режиссёр Георгий Данелия.

Обрушившаяся на юного студента слава вызвала не звездную болезнь, а весьма редкую и странную реакцию.

"Сейчас я к этому спокойно отношусь, а поначалу было смешно очень. Наверное, я производил очень странное впечатление - тем, что я все время смеялся", - рассказал Евгений Стеблов.

В особое озарение, снисходящее на творческих людей, Евгений Стеблов не верит. Признаётся: главный секрет успеха - комфортная обстановка на площадке. И крошечная деталь, как это было на сьемках "Собаки Баскервилей".

Удивительный факт - Евгений Стеблов с кокер-спаниелем Снуппи в кадре был всего лишь несколько минут. А его до сих пор считают чуть ли не главным специалистом в стране по этой породе, просят совета в дрессировке. Друзья и коллеги признаются: да, юбиляр невероятно убедителен. У него есть амплуа грустного романтика - идеалиста.

Но в жизни он абсолютно не похож на своих героев. Мудрый, авторитетный, ироничный и бесконечно талантливый. Поэтому каждая его роль незабываема. На экране и на сцене.

Главное в жизни - это любовь, уверен Евгений Стеблов. Поэтому неизменно отказывается от ролей отрицательных персонажей. Он действительно в ответе за тех, кто ему верит. И по-настоящему любит.