ПВО сбила 67 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 8 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов. В течение ночи на 8 декабря дежурные средства ПВО сбили 67 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что 24 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа было уничтожено над территорией Брянской области. Над Саратовской областью сбито 12 дронов, над Ростовской – 11, девять беспилотников ликвидировано над территорией Волгоградской области. По 2 украинских дрона уничтожено над Курской, Ленинградской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона. По одному беспилотному летательному аппарату сбито над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил в Telegram, что атака противника была направлена на север региона. В результате повреждения ЛЭП в Чертковском районе было обесточено село Маньково-Калитвенское и два хутора. Пострадавших, по предварительным данным, нет.