Россияне бросились скупать видеокарты

В России резко вырос спрос на видеокарты из-за возможного подорожания.

Продажи видеокарт на различных торговых площадках увеличились от 20 до 400%, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей ритейлеров и торговых площадок. При этом рынок традиционной электроники (планшетов, смартфонов, ноутбуков) наоборот сокращается.

Комплектующие кинулись скупать те, кто интересуется видеоиграми, графикой и искусственным интеллектом. Некоторые запасаются видеокартами впрок, ожидая роста цен и дефицита.