Борющаяся с раком Маргарита Симоньян: "Я мужа два месяца назад похоронила, как можно всерьез переживать о волосах?"

Маргарита Симоньян после смерти мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У журналистки обнаружили рак. Симоньян уже перенесла операцию и курс химиотерапии.

Из-за лечения телеведущая лишилась волос. Но она не унывает и экспериментирует с париками. Поклонники поддерживают Маргариту, многие спрашивают в комментариях в блоге журналистки, как ей удалось смириться с потерей роскошных локонов. Симоньян честно призналась, что изменение во внешности — последнее, о чем она сейчас думает.

"Спасибо всем за слова поддержки. Поверьте, я вовсе не горюю о волосах и мне совершенно всё равно, вырастут ли они обратно, кудрявые, седые или сразу африканскими косичками. Я мужа похоронила два месяца назад — как тут можно всерьез переживать о волосах?" — сообщила телеведущая.

Напомним, что Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее.