Крупнейшие дипломаты Евросоюза начинают паниковать, заявил Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ и спецпредставитель президента России прокомментировал реакцию ЕС на свои недавние заявления, поддержанные Илоном Маском.

Американский предприниматель Илон Маск ранее сделал репост записи одного из пользователей в соцсети X. Комментатор утверждал, что Европа — это "Четвертый рейх", рекомендовал упразднить Европейский союз и вернуть суверенитет отдельным странам. Дмитриев, в свою очередь, отметил, что настоящую команду Европы составляют не политики в Брюсселе, а страдающие от их действий европейцы. В ЕС на основании этих высказываний решили, что Маск и Дмитриев хотят разрушить европейское объединение.

Глава РФПИ в соцсети Х назвал такую реакцию панической. Дмитриев посоветовал евродипломатам лучшее средство от паники. Им следует решить проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности и высокие цены на энергоносители.