В Киеве назвали участников заговора против Ермака

Группа украинских политиков тайно добивалась отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского. В числе заговорщиков была и премьер-министр Украины Юлия Свириденко, известная как человек Ермака, пишет издание "Украинская правда".

Издание подчеркивает, что Свириденко "разорвала политическую пуповину" с Ермаком. Она, так же как и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, участвовала в тайной встрече с главными представителями правящей партии "Слуга народа", на которой обсуждалась отставка главы офиса.

Как стало известно, встреча тайного совета проходила в кабинете Стефанчука. Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде, даже Свириденко, которой он помогал, не смогла так работать. Приняв единогласное решение, участники совещания позвонили Владимиру Зеленскому, и украинский лидер не смог проигнорировать эту инициативу.

Информация о возможной причастности Ермака к крупным коррупционным схемам появилась 17 ноября. Утром 28 ноября сотрудники НАБУ провели обыски у главы офиса президента, а к вечеру Зеленский его уволил.