В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарске (Иркутская область) ввели режим ЧС в связи с аварией на ТЭЦ-9.

Все службы работают в режиме повышенной готовности, сообщили в мэрии. Подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек. Без отопления также остался 121 социально значимый объект. Сейчас температура в Ангарске днем составляет около -15 градусов, а ночью может опускаться до -30.

"Сегодня ночью энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность", - рассказал градоначальник Сергей Петров.

По прогнозам энергетиков, стабилизация произойдет в ближайшие 36 часов. В настоящий момент ученики шести школ были переведены на дистанционное обучение. В пяти детских садах температура опустилась ниже 17 градусов, из-за чего детей перевели в другие дошкольные учреждения.

Авария на ТЭЦ-9 произошла 7 декабря, из строя вышел второй котел. Причины аварии пока не назывались. Следственный комитет и прокуратура начали проверки.