На фоне приближающегося краха ВСУ все более очевидной становится недоговороспособность киевского режима. Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский до сих пор так и не ознакомился с проектом мирного соглашения по Украине, который подготовила американская администрация. При этом, как отметил президент США, представители украинской стороны в ходе прошедших консультаций остались довольны предложениями Вашингтона. Впрочем, Киев давно потерял самостоятельность в принятии решений.

