Таиланд и Камбоджа обменялись ударами

Новый виток эскалации на границе Таиланда и Камбоджи. Военные двух стран обменялись ударами. В результате боестолкновений есть погибший, несколько человек ранены.

Как заявили в Бангкоке, войска Камбоджи атаковали из систем залпового огня базу Анупонг. В ответ в небо были подняты истребители F - 16 ВВС Таиланда. В приграничных районах объявлена эвакуация мирных жителей.

Накануне Минобороны Камбоджи сообщило об атаке со стороны тайских военных. Ситуация между странами остается напряженной с мая этого года, когда вновь обострился пограничный конфликт из-за спорных территорий. В октябре стороны при посредничестве США, Китая и Малайзии заключили соглашение о прекращении огня.