Лувр оказался в центре очередного скандала из-за коммунальной аварии

Лувр вновь лишился части экспонатов. На этот раз из-за коммунальной аварии. Библиотеку зала египетских древностей затопило. Повреждены около 400 книг и журналов позапрошлого века. О проблемах в системе отопления было известно давно, но руководство музея не спешило выделять средства на ремонт ветхих коммуникаций.

То потоп, то ограбление. Лувр в центре очередного скандала. Самый посещаемый музей мира чуть не лишился ценных экспонатов. В библиотеке египетских древностей прорвало трубы. Потоки грязной воды обрушились на полки книги и журналы конца 19 - начала 20 веков. Некоторые практически не подлежат восстановлению. Но эксперты успокаивают: могло быть и хуже.

Работа по восстановлению в самом разгаре. Вооружившись промокашками, специалисты сушат страницы. Говорят, издания хоть и важные, но не являются объектом культурного наследия. Однако повод волноваться всё равно есть. О плачевном состоянии труб было известно. Сотрудники давно просили заменить ветхие коммуникации. Тем более, что ремонт стоит не таких уж больших денег.

Другая часть Лувра закрыта из-за плохого состояния перекрытий и риска обрушения. А осенью музей ограбили - средь бела дня вынесли украшения на 88 миллионов евро. Власти страны и дирекция пообещали устранить провалы в системе безопасности и обеспечить сохранность коллекции. Но очевидно, что воз и ныне там.