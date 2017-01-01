Собянин рассказал об итогах благоустройства на юго-востоке Москвы

О крупных проектах по благоустройству, реализованных в четырёх районах на юго-востоке Москвы, рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в Нижегородском сделали два современных спорткластера с воркаут-зонами, силовыми тренажёрами, площадками для тенниса и стритбола. Для детей установили игровые комплексы с горками, полосами препятствий и батутами.

В Лефортове благоустроили парк Казачьей славы и привели в порядок три сквера: на Красноказарменной площади, рядом с Главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко, а также у станции "Авиамоторная" Третьего центрального диаметра.

В Марьине переоборудовали популярный каток, а в Некрасовке - модернизировали всесезонную спортплощадку, обновили "Аллею влюблённых" и создали игровую зону с городками.