Трамп лично решит судьбу сделки по покупке Warner Bros. компанией Netflix

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу сделки между Warner Bros. Discovery (WBD) и Netflix.

Глава государства отметил, что гигант видеостриминга уже имеет "очень большую долю рынка", поэтому приобретение еще и WBD "может стать проблемой".

"Это должны решать экономисты. Я тоже буду участвовать в принятии решения регуляторов по этой сделке на сумму 83 миллиарда долларов", - передает слова Трампа The Wall Street Journal (WSJ).

5 декабря стало известно, что Netflix намерен приобрести Warner Bros, HBO и HBO Max. Это вызвало обеспокоенность у властей. Минюст США намерен оценить, усилит ли слияние доминирующее положение стриминга в медиаиндустрии.