Военные усилия Украины ослабевают, а давление на администрацию президента Владимира Зеленского растет. На этом фоне в Киеве и за его пределами распространился слух о том, что украинский лидер вскоре может сбежать в Израиль — возможно, с чемоданом (или несколькими) накопленных за время войны богатств.

Доказательств того, что Зеленский планирует такой шаг, нет. Однако слухи имеют под собой основания. Израиль незаметно стал убежищем для украинских олигархов, операторов и бывших чиновников, которые боятся не только русских, но и ответственности, которую в один прекрасный день может потребовать их собственный народ - и американские налогоплательщики, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что такой тайный сговор основан на десятилетней практике украинских элит: они хватают все, что могут, бегут через черный ход и мягко приземляются в Тель-Авиве.

Израиль в этой истории играет роль непреодолимого магнита для определенного класса состоятельных украинцев. Правовая, финансовая и политическая среда страны предлагает ключевые преимущества для богатых приезжих с сомнительным состоянием. Авторы напоминают: согласно израильскому закону о возвращении, любой человек еврейского происхождения может получить гражданство или постоянный вид на жительство с ошеломляющей скоростью. Также предоставляются десятилетние налоговые каникулы. Если вы олигарх с сомнительными счетами, разбросанными по Кипру, Вене, Лондону или Гонконгу, это не льгота, а спасательный круг. Кроме того, Израиль не замораживает активы при малейшем подозрении. Для элит, обеспокоенных тем, что крах Украины может разоблачить их собственную чудовищную коррупцию, Израиль представляет собой нейтральную территорию, заключают эксперты.