ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Ростовской области

Агента украинских спецслужб задержали в Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности России. Следствие установило, что 21-летний россиянин сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, гражданин России 2004 года рождения подозревается в государственной измене. Злоумышленник через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником СБУ и добровольно согласился на сотрудничество и деятельность, направленную против безопасности России.

В частности, по данным ЦОС, он за денежное вознаграждение поджег термошкаф вышки сотовой связи. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и государственной измене. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы, передает ТВЦ.