Вскрылось истинное отношение Долиной к Полине Лурье: оно отличается от сказанного у Борисова

Пока все участники квартирного спора между Ларисой Долиной и Полиной Лурье, в том числе другие пострадавшие от похожей схемы, ждут рассмотрения дела в Верховном суде, всплывают новые подробности, которые идут совсем не на пользу обманутой мошенниками певицы.

Из материалов суда стало известно, что в исковом заявлении к Лурье певица усомнилась в профессиональных качествах покупательницы квартиры. В документе истец в лице Ларисы Долиной указывает, что Полина Лурье, занимающаяся в качестве индивидуального предпринимателя арендой и управлением недвижимостью, не проявила "даже минимальный уровень разумной осмотрительности при заключении сделки".

"Лурье проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца", - сказано в материалах, которые приводит ТАСС.

При этом во время специального выпуска шоу "Пусть говорят", который специально ради певицы показали в пятничном прайм-тайме Первого канала, Долина отзывалась о Полине Лурье совсем иначе. Облачившись в черное и театрально сдерживая слезы певица, исполнительница назвала покупательницу своей квартиры "такой же пострадавшей" в этой истории.

Долина рассказала, что во время оформления сделки Лурье поинтересовалась причинами продажи элитной недвижимости. Певица сказала, что продает квартиру и съезжает, так как ей "тесновато", мол, она хочет проводить больше времени с семьей.

"Это был весомый повод, чтобы она поверила", — сказала Долина в интервью Дмитрию Борисову.

Под занавес певица сообщила, что вернет покупательнице все 112 миллионов рублей. Правда, при этом уточнила, что сейчас у нее таких денег нет.

После интервью Долиной скандал потушить не удалось. В Сети с новой силой принялись обсуждать произошедшее. Народ не верит в искренность артистки. Как пояснил в разговоре с ТВЦ продюсер Павел Рудченко, россиян раздражает не сама история с квартирой, а отношение Ларисы Александровны к публике. Она колесила с концертами по Дальнему Востоку и не скандал не обращала внимания. Оказывается, артистка была слишком занята, чтобы выйти на связь и объяснить им всю ситуацию.

Не поверила в искренность Ларисы Долиной и адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Она считает, что певица лукавит и надеется избежать отмены, пообещав на всю страну вернуть деньги за квартиру. За полтора года Долина не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения, негодует Свириденко.