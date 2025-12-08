Жителей Подмосковья предупредили о морозах

Морозы до минус 15 ожидаются в Подмосковье в воскресенье, 14 декабря.

Мощный циклон принесет скоротечные снегопады, метель и заносы на дорогах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ночная температура понизится до минус 7 - минус 12 градусов, а на востоке Подмосковья - до минус 15 градусов. Днем установится температура минус 6 – минус 11 градусов.

"Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном", - рассказал синоптик.

Затем ожидается кратковременная оттепель, добавили в "Метеоцентре". Второе похолодание с новыми снегопадами прогнозируется ближе к новогодним праздникам.