Володин возмутился платными услугами в электронных школьных дневниках

В Госдуме назвали недопустимыми платные услуги в электронных школьных дневниках.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что начали поступать жалобы родителей на платную подписку для приложения и на то, что некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату.

"Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными", - подчеркнул Володин в своем telegram-канале.

Ранее на платные подписки в электронном дневнике отреагировало Минпросвещения. Россияне могут бесплатно пользоваться сервисом "Госуслуги Моя школа". Он доступен ученикам всех школ в 83 субъектах страны.