Вдова трогательно обратилась к умершему в 40 лет Алексею Янину: от ее слов разрывается сердце

Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние недели 40-летний артист провел в реанимации без сознания.

Алексей Янин стал известен благодаря сериалам "Сильнее судьбы", "Опережая выстрел", "Ветреная женщина", "Клуб", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Его называли одним из самых красивых российских актеров. Но инсульт резко оборвал карьеру артиста.

Звезда сериалов с 2015 года был парализован. В 32 года Алексей находился на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был поражен.

Близкие всеми силами старались вернуть актера к полноценной жизни. Но, когда Янин начал вставать с инвалидного кресла, случился еще один инсульт. Актера снова ввел в кому, из которой он уже не вышел.

Семья не стала устраивать пышных похорон. Тайное прощание со звездой сериалов прошло в храме при Ваганьковском кладбище. В тот день мама знаменитости тихо плакала, а жена Дарья Клюшникова утешала 11-летнего сына Андрея. Похоронили Янина на одном из старейших и престижнейших некрополей столицы — Ваганьковском кладбище, недалеко от могилы Сергея Есенина.

Сегодня, 8 декабря, сын актера в третий раз встречает день рождения без папы. Андрею исполнилось 14 лет. Клюшникова в важный день обратилась со своей страницы в соцсети к умершему мужу. Певица показала торт, который приготовила для сына, а также разместила свежие фото наследника.

"Леш, смотри, нашему сыну 14! Обожаю так сильно! Андрей, сын мой, будь, пожалуйста, здоров!!! Люблю, мама! У меня все", — написала Дарья.

Поклонники Дарьи и Алексея были тронуты словами певицы. Народ не скрывает слез. "Разрывается сердце от ваших слов. Безумно жаль Алексея"; "Даша! Как же быстро! Поздравляю Андрея! Красавец!"; "Дашуля, так трогательно. С праздником, дорогие!"; "Так похож на папу"; "Слезы к глазам подступили. Андрей — копия папы", — пишет народ в комментариях к посту Клюшниковой.