Диета по гороскопу: какое питание подойдёт Овнам и почему Ракам стоит помнить об умеренности

Знаете ли вы, что путь к идеальной фигуре может быть не только эффективным, но и астрологически верным? Подобнее — в материале "ТВ Центра"

Овны

Вам подойдут короткие, но интенсивные диеты с высоким содержанием белка. Ешьте побольше мяса и бобовых. И, конечно, активный образ жизни.

Тельцы

Ваша диета должна быть разнообразной и включать любимые продукты в умеренных количествах.

Близнецы

Вам подойдет дробное питание с частой сменой блюд.

Раки

Ешьте то, что вам нравится и приносит удовольствие. Главное, в разумных пределах.

Львы

Выберите модную диету и следуйте ей с королевским достоинством.

Девы

Перфекционисты в питании. Среди них, кстати, больше всего диетологов. Отдавайте предпочтение здоровой пище.

Весы

Ваша диета должна быть сбалансирована. По всем параметрам включайте в рацион всего, но понемногу.

Скорпионы

Вам подойдут интенсивные программы с четкой конкретной целью.

Стрельцы

Пробуйте разные системы питания, но выбирайте только те, которые подходят вашему образу жизни.

Козероги

Ваша диета должна быть строгой, но выполнимой. Готовьте еду на пару дней, вперед, и ничего лишнего.

Водолеи

Придумывайте необычное сочетание продуктов. Но помните о балансе.

Рыбы

Ешьте то, что приносит душевное спокойствие. И при этом следите за порциями.

Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра"