Диета по гороскопу: какое питание подойдёт Овнам и почему Ракам стоит помнить об умеренности

Знаете ли вы, что путь к идеальной фигуре может быть не только эффективным, но и астрологически верным? Подобнее — в материале "ТВ Центра"
Вам подойдут короткие, но интенсивные диеты с высоким содержанием белка. Ешьте побольше мяса и бобовых. И, конечно, активный образ жизни.
Ваша диета должна быть разнообразной и включать любимые продукты в умеренных количествах.
Вам подойдет дробное питание с частой сменой блюд.
Ешьте то, что вам нравится и приносит удовольствие. Главное, в разумных пределах.
Выберите модную диету и следуйте ей с королевским достоинством.
Перфекционисты в питании. Среди них, кстати, больше всего диетологов. Отдавайте предпочтение здоровой пище.
Ваша диета должна быть сбалансирована. По всем параметрам включайте в рацион всего, но понемногу.
Вам подойдут интенсивные программы с четкой конкретной целью.
Пробуйте разные системы питания, но выбирайте только те, которые подходят вашему образу жизни.
Ваша диета должна быть строгой, но выполнимой. Готовьте еду на пару дней, вперед, и ничего лишнего.
Придумывайте необычное сочетание продуктов. Но помните о балансе.
Ешьте то, что приносит душевное спокойствие. И при этом следите за порциями.
Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра"