Конгресс США предложил выделить рекордную сумму на военные расходы

Проект военного бюджета США на 2026 финансовый год представил американский конгресс. Названная законодателями сумма на 8 миллиардов долларов превысила запрошенные президентом Дональдом Трампом 892,6 миллиарда.

Запрошенная конгрессом сумма в 901 миллиард долларов включает как финансирование Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности. Изначально Палата представителей предложила сумму, эквивалентную запросу администрации. А вот Сенат выступил с предложением дополнительно увеличить военный бюджет - до 925 миллиардов долларов.

Законодатели в конце концов пришли к компромиссному варианту. Как напоминает ТАСС, в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, военный бюджет США составил 884 миллиарда долларов.