Пекин оценил визит Путина в Индию

Хорошие отношения Китая, России и Индии важны не только для интересов трех стран. Это способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Представитель китайского МИД прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Цзякунь отметил, что Россия, Китай и Индия представляют собой крупные экономики, они играют важную роль на Глобальном Юге. Отношения Москвы, Пекина и Нью-Дели - залог мировой безопасности, подчеркнул китайский дипломат.

В МИД КНР отметили, что Китай готов к нормализации диалога с Индией. Ранее западная пресса сообщила, что в Нью-Дели оскорбились попытками европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела Индии из-за недавнего визита Путина, передает ТАСС.