Силуанов: делаем все для того, чтобы экономика "погнала на велосипеде"

Российские власти делают все для того, чтобы экономика через какое-то время могла "гнать на велосипеде".

В следующем году ожидается устойчивый рост экономики за счет роста инвестиций, а не за счет каких-то "накачиваний", заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Для этого все делаем", - заявил глава Минфина, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде".

Сравнение появилось после показа ролика ИИ, где глава ЦБ Эльвира Набиуллина предстала футбольным арбитром, а Силуанов ехал на спортивном велосипеде по треку.