Орбан раскрыл планы ЕС по включению в состав Украины

Конфликт на территории одного из государств-членов ЕС автоматически обязывает другие страны объединения к нему присоединиться. Европейский союз планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что и приведет к началу прямого противостояния с Россией, написал в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По данным Орбана, Брюссель готовится к войне с Россией. Уже назначена дата вступления в войну, напомнил венгерский политик: заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, — подготовить союз к войне к 2030 году. Эта же дата назначена для ускоренной процедуры приема Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии ранее заявил, что ближайшие дни станут ключевыми и самыми опасными для украинского конфликта. Станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет, заключил Орбан.