В Музее Победы открылся форум "Память вне времени"

Патриотическое мероприятие, объединившее около 200 представителей общественного движения "Бессмертный полк России" из разных регионов, а также координаторов из десяти стран мира.

В Москве в Музее Победы сегодня открылся форум "Память вне времени". Среди участников деловой программы - представители федеральных ведомств, специалисты в сфере медиа, руководители архивных подразделений и эксперты.

В рамках мероприятия также запланировано возложение цветов в Зале Памяти и Скорби. А завершится встреча праздничным концертом, посвящённым 10-летнему юбилею движения, на котором выступят известные артисты.

"Бессмертный полк России" - общероссийское движение гражданско-патриотическое - стало заметным явлением в целом в Российской Федерации и, наверное, как никакое другое, обращается к памяти семьи в первую очередь. И поэтому уверена, что и в будущем, в последующие года именно наше движение будет таким фундаментом для сохранения исторической памяти о защитниках Отечества", - отметила сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России", депутат Государственной думы Елена Цунаева.