В Москве проходит внеочередной съезд Союза писателей России

Консолидацию литературного сообщества страны обсуждают сегодня в Москве. В столице проходит внеочередной съезд Союза писателей России.

Участвуют более сотни делегатов из разных регионов. Им предстоит принять решения для дальнейшей деятельности организации, членами которой являются более 8 тысяч авторов.

В программе также доклады о состоянии современной литературы, дискуссии на тему искусственного интеллекта и его роли в творческом процессе. Открывая мероприятие, руководитель Союза писателей вручил государственную награду родным пропавшего без вести в зоне спецоперации поэта Алексея Полуботы. Говоря о текущей деятельности, Владимир Мединский отметил, что все громче заявляют о себе литературные премии.

"Прежде всего, это Национальная литературная премия "Слово" с крупнейшим на сегодня среди литературных премий страны призовым фондом. Впервые в этом году совместно с Национальным центром "Россия" была вручена Всероссийская литературная премия в области научной фантастики. Совместно с Мурманском – Арктическая премия, с Белгородом – "Прохоровское поле", с Архангельском – "Чистая книга", с Ульяновском – премия имени Гончарова", - отметил Мединский.