В Москве после реконструкции открылись пять поликлиник

В Москве после реконструкции открылись сразу пять поликлиник. Одна из них - в центре города на улице Фадеева. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС, здание 57-го года постройки привели к новому московскому стандарту. В частности, предусмотрели отдельный вход для пациентов с признаками инфекции. А ещё количество педиатров увеличилось вдвое.

Пять поликлиник на карте Москвы — теперь это совсем не про очереди в тесных коридорах. После комплексной реконструкции сегодня открыли детские и взрослые амбулатории, которые по сути стали новыми медцентрами кварталов.

"Мы получили беспрецедентный проект системы здравоохранения Москвы, которой не просто открыл какие-то новые стены, он открыл в принципе новые двери - современный мир, технологии, у нас не просто электронная карта, все оборудование у нас цифровое", - рассказал Заурбек Кадзуев, главный врач ГБУЗ детской городской поликлиники №32 ДЗМ.

Это не просто ремонт, а перезапуск всей системы первичного звена - от инфраструктуры до подхода к пациенту. Обновленные корпуса становятся частью нового московского стандарта поликлиник, где здоровье горожан начинается с удобства и внимания к деталям. Сегодня об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ:

"Полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт. Теперь там новейшая медицинская техника, и врачи могут использовать современные методы диагностики. Сделали отдельный вход для пациентов с признаками инфекции, создали более комфортную безбарьерную среду. Увеличили количество кабинетов самых востребованных специалистов — педиатров — с 4 до 9".

Флагманом обновления стало головное здание детской городской поликлиники № 32 на улице Фадеева. Дом 1957 года перестроили практически заново. Мощность — почти 500 посещений в день, 27 врачей и больше 8 тысяч маленьких пациентов.

Новый фасад, кабинеты, двери, окна, вентиляция и кондиционирование — полная перезагрузка. Для мам с колясками добавили специальную комнату и комфортные холлы без порогов и барьеров. Рентген на два рабочих места, аппараты УЗИ, ЛОР-установка, офтальмологический комплекс, сурдологическое оборудование — набор, который раньше был доступен только в крупных центрах. Теперь всё это — в шаговой доступности.

"Это ускоряет и диагностику. Соответственно ускоряет назначение лечения для пациентов и соответственно, когда они могут уйти отсюда с полным назначенным диагностическим пакетом, назначенным лечением, соответственно они быстрее выздоравливают", - отметила Елена Хаконова, врач-офтальмолог ГБУЗ детской городской поликлиники №32 ДЗМ.

Поликлиника теперь - не стресс для детей и родителей. Кабинеты врачей расположили так, чтобы исключить очереди в коридорах. Появились комната здорового ребенка с местом для кормления, игровые зоны, зоны комфортного ожидания.

Пять зданий, десятки тысяч пациентов, сотни врачей — в сухих цифрах это просто очередной этап городской программы. Но за обновленным фасадом главный смысл - город заботится о москвичах даже в тот момент, когда они только переступают порог поликлиники.