В Рузском округе спилили главную новогоднюю елку страны

Сегодня в Рузском округе Подмосковья спилили главную новогоднюю ёлку страны. Она украсит Соборную площадь Кремля. Дерево достигает 26 метров в высоту. А размах нижних ветвей - 11 метров. Ель доставят в Кремль через два дня. И украсят к началу новогодних утренников. Как её выбирали?

Москва готовится к Новому году. Столица сверкает тысячами разноцветных огней, улицы и площади города уже облачились в новогодние наряды. Но главный символ праздника пока за сотню километров от Соборной площади Кремля. Изумрудная шуба блестит, камеры в моторе. Звезда готова к выходу.

В этом году на роль Кремлевской ели претендовали сразу 24 красавицы, их искали по всей Московской области. Основные требования к претендентам: правильная пирамидная форма кроны, равномерный насыщенные окрас хвои и широкий размах ветвей. Проводить отбор начали еще летом, ведь чтобы отыскать ту самую, специальной комиссии отсмотреть немало пушистых деревьев.

У лесничих была дополнительная мотивация. Тому, кто нашел елку-победителя, традиционно дарят новую служебную машину. В этом году вручили ключи от "Нивы". Но, конечно, главное - это престижный статус округа, в котором отыскали новогоднюю красавицу.

Еще один важный фактор при отборе - удобное расположение. У ели хоть и модельные параметры, но, чтобы ее доставить, нужен проезд для специальной техники.

Лесная царица практически готова. Чтобы не повредить ни одной веточки, ее будут страховать несколько многотонных строительный кранов. К спилу также подойдут ответственно, если первая пила вдруг даст осечку, на ее смену придет вторая.

Несколько мгновений - и исполинское дерево, словно невесомое, отрывается от земли. Выбор главной ели страны - это всегда праздник. Местные жители уверены, что подобрали действительно самую-самую!

На Соборную площадь Кремля главная елка страны отправится 10 декабря, а до этого времени 26-метровое дерево нужно бережно погрузить в специальный автопоезд и аккуратно упаковать, чтобы грязь и ветер не испортили внешний вид по дороге. Любоваться лесной красавицей можно будет все новогодние праздники.